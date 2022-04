Els cinemòmetre, un per a cada carril de circulació, limita la velocitat a 90 per hora

El Servei Català de Trànsit (SCT) posa en funcionament a partir d’avui dos nous radars de tram –un per a cada sentit de la circulació– a la C-14 entre els municipis de Ponts (Noguera) i Bassella (Alt Urgell). Els dos radars controlaran la velocitat al llarg d’un tram d’uns 9,5 quilòmetres de longitud on la velocitat màxima permesa és de 90 per hora.



En els darrers cinc anys, des del 2017, en el tram que comprèn ambdós radars s’han registrat vuit víctimes mortals, 15 ferits de gravetat i hi ha hagut un total de 47 sinistres amb víctimes. Amb aquests dos