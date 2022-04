Canillo dona el tret de sortida al cinquè ArtCamp

Actualitzada 22/04/2022 a les 17:11

El comú de Canillo ha inaugurat aquest migdia l'exposició del cinquè ArtCamp Andorra que pren el nom de 'Colors per al planeta' i compta amb un total de 27 pintures de diferents estils amb la intervenció del cònsol major de Canillo, Francesc Camp i el president de la Comissió Nacional Andorrana per a la Unesco (CNAU), Salomó Benchluch, segons informa l'ens comunal en un comunicat. Així, les obres estaran exposades al al hall de l’auditori del Palau de Gel fins a finals d’abril quan es traslladaran a la resta de parròquies durant els pròxims mesos. El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany serà la següent aturada i la mostra finalitzarà al Centre Cultural i de Congressos de Sant Julià de Lòria el mes de novembre.Les pintures exposades provenen de varietat de països de tot el món com Perú, Mèxic, Estònia, Azerbaijan, Egipte, Àrabia Saudita, Espanya, Argentina, Bielorússia, Lituània, Síria, Polònia, Armènia, Cuba, Luxemburg, Buthan, Indonèsia, Malta, Nigèria, Canadà, Pakistan, Croàcia, Portugal i Andorra. Del total, dues de les obres han estat creades per tres artistes andorranes: Gemma Piera, Lola Bertran i Miriam Grau.La corporació comunal canillenca recorda que l'ArtCamp és una trobada d’artistes pintors de diferents països que es troben al Principat cada dos anys. La iniciativa que va començar el 2008 té l'objectiu de forjar la cultura del diàleg, del respecte i la convivència a través de deu jornades de tallers, trobades entre artistes i també amb la ciutadania, concretament amb els infants i els joves. En aquest sentit, des de la seva creació, Andorra ha acollit prop de 200 artistesprocedents de tots els continents i ha contribuït a crear més de 600 obres originals.