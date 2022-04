El recull de curiositats ‘100 coses que has de saber sobre Andorra’ preveu ser èxit de vendes

Arriba la diada de Sant Jordi i amb ella les novetats editorials. Enguany, però, tot i les noves publicacions que arriben durant la vigília, els llibreters preveuen que també es vendran títols que fa temps que són als aparadors. L’exemple per antonomàsia és Morts, qui us ha mort? (Salòria), d’Inaki Rubio, que ja acumula més d’un any sent èxit de vendes. “Aquest no hi ha qui el pari”, va assegurar ahir Haydée Vila, de la llibreria La Trenca. Tot i això, tot apunta que 100 coses que has de saber sobre Andorra (Anem), de Maria Cucurull i Arnau Colominas, es