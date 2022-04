Andorra reforça la cooperació bilateral amb Croàcia

Actualitzada 22/04/2022 a les 12:26

La ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach s’ha desplaçat avui a Zagreb en visita oficial per reunir-se amb les màximes autoritats de Croàcia en la primera visita d'Andorra al páis des del 2010, segons informa l'executiu en un comunicat. L’objectiu de la reunió és reforçar la cooperació entre Andorra i el país balcànic en els àmbits bilateral, multilateral i europeu.Així, en el marc del desplaçament, Ubach i el ministre d’Afers Exteriors i Europeus croat, Gordan Grlić Radman han signat un protocol d’entesa, d’amistat i cooperació general entre el Govern de la República de Croàcia i el Govern del Principat d’Andorra. Amb aquest protocol, segons explica l'executiu, ambdós països es comprometen a promoure la cooperació en un esperit d’entesa mútua en qüestions com l’educació, la salut, el turisme, l’economia o la innovació, mantenint consultes bilaterals de manera periòdica i regular per intercanviar punts de vista sobre qüestions internacionals o regionals d’interès comú.En aquest sentit, la ministra ha informat a Radman dels avenços en les negociacions amb la Unió Europea per tal d’assolir un Acord d’associació, ressaltant la importància del suport dels Estats membres per a la conclusió d’aquest. En l’àmbit bilateral, els dos ministres han abordat la possibilitat d’establir un Conveni per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i el patrimoni i per prevenir l’evasió fiscal (CDI).Aquesta tarda està previst que Maria Ubach mantingui una reunió amb el primer ministre croat, Andrej Plenković, així com amb el vicepresident del Parlament, Željko Reiner.