Actualitzada 22/04/2022 a les 06:13

Andorra va rebre durant el mes de març un total de 565.812 visitants, segons el departament d’Estadística. D’aquests, 269.565 van ser excursionistes (un 47,6 per cent), mentre que 296.247 van ser turistes (un 52,4 per cent), una xifra que suposa un augment total del 178,7 per cent respecte al març de l’any passat. En detall, el nombre de turistes s’incrementa un 366 per cent, mentre que el nombre d’excursionistes presenta un augment d’un 93,4 cent.