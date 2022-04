Unicef serà present per Sant Jordi també en format virtual

Actualitzada 21/04/2022 a les 12:16

Unicef Andorra tornarà a estar present amb una parada de llibres i roses de patchwork fetes per voluntàries a la Fira del Llibre i de la Rosa, organitzada pel comú d’Andorra la Vella, a la plaça del poble, el pròxim 23 d'abril, dia de Sant Jordi, segons informa l'entitat en un comunicat. Així, per tercer any, l'organització combinarà la venda de roses presencials amb la de roses virtuals des de la seva pàgina web on es podrà comprar i regalar una rosa solidària.Els diners que es recaptin aniran destinats al fons pels tres projectes de cooperació internacional que tenen actualment a Afganistan, Bhutan i Bangladesh.