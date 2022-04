Federico de Montalvo assisteix a la segona reunió per la interrupció de l’embaràs

El catedràtic espanyol de la Universitat Pontifícia Comillas, Federico de Montalvo, està assessorant el Govern i els grups parlamentaris –amb l’excepció de terceravia– sobre un possible encaix de l’avortament a la Constitució. L’expert, que també assessora l’executiu en altres qüestions relacionades amb la salult i la biomedicina, va assistir ahir a la segona reunió de la taula per debatre com evolucionar en els drets de les dones sense malmetre el sistema institucional que conformen el Govern, els tres grups de la majoria i el grup socialdemòcrata.



La trobada va servir perquè el catedràtic exposés el seu punt de vista i per

