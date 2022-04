Les compensacions per la covid arriben a la Batllia

Actualitzada 21/04/2022 a les 06:25

Autocars Nadal i Coopalsa van optar per portar el Govern a la justícia en no arribar a un acord sobre les compensacions pels efectes de la covid-19 entre l’1 de setembre del 2019 i el 31 d’agost del 2020. Segons explica el president de Coopalsa, Gabriel Dallerès, es va escollir una metodologia adoptada pel Govern que compensava el cost d’explotació del primer any. “Més que parlar de xifres el que volem aclarir són els conceptes utilitzats”, va comentar Dallerès. Va assegurar que l’objectiu és aclarir els conceptes perquè a mesura que hi hagi canvis o es donin certes circumstàncies ja no s’hagin de tornar a discutir sinó simplement aplicar les resolucions pactades. Respecte a aquesta qüestió, la posició de Govern és que tothom té dret a poder defensar de la millor manera allò que cregui que és just. Des de l’executiu també van assegurar que s’està treballant sobre les compensacions per l’abonament de 30 euros i que aviat podran explicar com funcionarà el nou sistema de compensació.