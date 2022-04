La població creix fins a 79.967 habitants al març

Actualitzada 21/04/2022 a les 12:20

La població resident al país ascendeix a 79.967 persones al març, amb 1.551 nous habitants, el que suposa un augment del 2% respecte al març del 2021, segons les dades publicades aquest matí pel departament d'Estadística. En els censos comunals a 31 de març del 2022, hi ha 84.799 persones registrades, el que suposa un increment de l'1,9% respecte a la població registrada del mateix mes del 2021 quan hi havia 83.220 persones. L'estimació de la població resident i la registrada suposa una divergència percentual del 6%, una diferència 4.832 persones. Així, la diferència en termes relatius observada en el mes de març del 2021 era positiva del 6,1%.Així, aquest creixement es concentra principalment a les parròquies d’Andorra la Vella amb 376 residents, un augment de l'1,7%, a Canillo amb 358 residents, un increment del 7,9% i La Massana amb 348 residents, el que indica una variació positiva del 3,3%. Les parròquies que menys han crescut han estat Sant Julià de Lòria amb 155 residents, el que suposa un 1,6% més, Encamp amb 122 residents, un increment de l'1%, Escaldes-Engordany amb 119 residents, és a dir un augment del 0,8% i Ordino amb 73 residents, el que implica un increment de l'1,5%.Estadística informa que per nacionalitats, l’increment anual mesurat el mes de març es concentra en el col·lectiu d’altres nacionalitats, amb un total de 704 persones, el que suposa un increment de 8,3%, seguit de les persones amb nacionalitat espanyola, amb un total de 487 persones, un augment del 2,5%, amb nacionalitat andorrana, amb 421 persones, és a dir una variació positiva de l'1,1% i amb nacionalitat francesa, amb 132 persones més, un augment del 3,8%. Les persones amb nacionalitat portuguesa registren un decrement de 193 persones, és a dir una valoració negativa del 2,1% respecte al mateix mes de l’any anterior.Pel que fa a les edats, el 72,4% de la població es concentra en el tram d’entre 15 i 64 anys i la població menor de 15 anys representa el 12,8%, mentre que la població més gran de 64 anys suposa el 14,8% restant.