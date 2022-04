Actualitzada 21/04/2022 a les 13:43

Govern ha signat aquest matí un acord relatiu a l'aviació civil i a les investigacions sobre els accidents i incidents de les aeronaus civils que sobrevolin el Principat. L'executiu explica en nota de premsa que en les auditories de l'Organització de l'Aviació Internacional (OACI) van posar en manifest la necessitat de resoldre incompliments i vies de resolució necessàries. A més es va indicar que Andorra no disposa de cap organisme a càrrec de les investigacions d'incidents de les aeronaus civils independent de l'Autoritat Aeronàutica Andorrana (AAA).L'acord bilateral, signat entre el ministre Jordi Gallardo i l'ambaixador de França a Andorra, Jean-Claude Tribolet, concreta que les investigacions seran delegades per l'AAA, que tindrà l'obligació de notificar i cedir la informació al Bureu d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civil (BEA). D'aquesta manera, el BEA determinarà les causes tècniques dels accidents, sense centrar-se en les responsabilitats resultalts.Amb la signatura del conveni, França assegura els serveis de conformitat amb les normes de l'OACI, sense implicar la cessió de sobirania per part d'Andorra. El conveni, dividit en 18 articles, es trametrà al consell general per a la seva aprovació.