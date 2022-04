El SUM participa en un simulacre sanitari transfronterer

En la simulació hi han participat unitats d'Andorra, Catalunya i França

El Servei d'Urgències Mèdiques (SUM) d'Andorra ha participat aquest matí en el primer exercici tranfronterer de simulació sanitària, organitzat i coordinat pel SEM català a Llívia i que ha comptat també amb la presència del SAMU francès. En la simulació s'ha testat els protocols establerts dins el projecte EGALURG, una iniciativa europea que té la finalitat de crear una xarxa de cooperació mèdica per emergències i situacions de catàstrofe a la zona dels Pirineus.L'exercici ha recreat, a través d'un Incident de Múltiples Víctimes, com haurien d'actuar i coordinar-se els cossos d'emergència transfronterers en una allau durant un concert multitudinari als Pirineus amb joves d'ambdós costats de la frontera. El balanç de l'exercici ha estat de 32 víctimes ateses, 13 ferits lleus i dos morts.En la simulació hi han participat aproximadament 70 professionals i ha comptat amb una unitat del SUM, cinc del SEM, dues del SAMU, un helicòpter medicalitzat, la Central de Coordinació Sanitària CECOS del SEM i suport psicològic.