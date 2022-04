El SAAS obre quatre processos de selecció

Actualitzada 21/04/2022 a les 06:28

El SAAS ha obert un procés de selecció per cobrir una plaça a jornada completa d’un/a infermer/a adscrit a l’àrea ambulatòria del SAAS i un altre per contractar dos farmacèutics i un tècnic de farmàcia per al servei de Farmàcia adscrites a la direcció assistencial del SAAS.