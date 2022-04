El SAAS va gastar 83,2 milions d'euros el 2021

Actualitzada 21/04/2022 a les 17:58

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) va tenir unes despeses de 83,2 milions l'any passat, el que suposa un augment d'1,4 milions d'euros respecte a l'any 2020. Tot i això, les mesures que va haver de dur a terme el centre hospitalari per afrontar la pandèmia de la covid-19, han suposat una despesa sobreafegida d'uns 11 milions d'euros durant el 2021. D'altra banda, quasi un 50% dels professionals sanitaris van patir la malaltia, motiu pel qual la direcció va decidir reactivar el servei de suport psicològic.Pel que fa a les despeses, la partida de personal es van endur 46 milions, 2 més que l'any anterior, per cobrir les retribucions dels 1.243 treballadors dels quals disposa la parapública, segons revela la memòria d'activitat del 2021 feta pública avui. En aquest sentit, la plantilla estava distribuïda en 747 infermers; 261 metges dels quals n'hi ha 198 assalariats i 63 que hi treballen al centre per compte propi; 231 administratius i 4 directors.Les dades econòmiques del SAAS inclouen també 34,1 milions per despeses generals, que suposen 0,3 més que dotze mesos abans, i 3,1 destinats a inversió, que són 0,9 menys que l'any 2020. Dels ingressos rebuts que assoleixen un total de 83,5 milions d'euros, el que suposa un augment d'1,7 milions d'euros respecte a l'exercici del 2020. D'aquests, 69,4 han estat per part de finançament públic i 14,1 del privat.D'altra banda, en la memòria de l'exercici anterior també es detalla l'activitat assistencial del centre hospitalari. Així, hi ha hagut un total de 7.393 ingressos hospitalaris durant el 2021 amb una mitjana de 5,6 dies d'estada i una ocupació dels llits del 82,8%. A l'UCI els ingressos han estat 436 amb una mitjana de 8,2 dies i un índex d'ocupació del 52,38%. També hi va haver 32.396 pacients atesos en el servei d'urgències de l'hospital i d'11.582 en el centre del Pas de la Casa. A més, el resum anual de la parapública detalla que l'activitat usual del SAAS pràcticament s'ha recuperat durant aquest any 2021 després de la disminució experimentada el 2020. En aquesta línia, comparat amb l'activitat del 2019, les altes hospitalàries s'han incrementat un 3,2%, les intervencions quirúrgiques un 4,65%, les consultes externes un 26,2% i les visites d'atenció primària un 10,9%.