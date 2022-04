El preu anual del transport escolar s'abaratirà a 90 i 180 euros el curs vinent

Actualitzada 21/04/2022 a les 06:15

L’executiu ha obert el període d’inscripció del transport escolar per al curs vinent i ho ha fet amb uns preus lleugerament inferiors als d’enguany. Concretament, el preu per un viatge diari serà de 90 euros l’any, i de 180 per dos viatges al dia. Fins ara el preu era de 107,88 i 215,76 euros, respectivament. Aquest abaratiment és causat per l’aplicació de la subvenció complementària del 3,32% del fons verd de la Llei d’impuls de la transició energètica, que se suma a la subvenció habitual del 80% que ja assumia el servei de transport escolar. Aquesta doble subvenció s’aplicarà a les sol·licituds que es presentin entre el 28 d’abril i l’1 de juliol, mentre que per a les que es facin fora de termini –a partir del 4 de juliol– el preu serà de 161,82 euros per un viatge diari i de 323,66 per dos viatges al dia. El pagament es pot fer en una sola quota o trimestralment. A més, les famílies poden demanar la beca per als ajuts per al transport escolar.