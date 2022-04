La nova llei que entrarà en vigor ho prohibeix però es vol estar preparat per a situacions excepcionals

El ministeri de Salut està preparant un nou reglament que estableixi alternatives per a aquells casos –que hauran de ser excepcions– d’alumnes que es neguin a acudir al centre escolar per evitar infringir la llei qualificada d’Educació, que prohibeix l’exhibició ostentosa de símbols religiosos.



Els responsables educatius són conscients que es pot reproduir la polèmica, encara viva, amb la nena d’onze anys que vol dur el vel islàmic, i per això la ministra, Ester Vilarrubla, es va referir ahir a aquestes alternatives sense especificar, encara que probablement es tracti d’ensenyament no presencial que pugui ser homologat per Educació i no necessàriament

#6 com?

(21/04/22 07:27)



#5 Borduria

(21/04/22 07:27)



#4 Ya hay una fórmula

(21/04/22 07:22)



#3 No, si us plau!

(21/04/22 06:51)



#2 Mart

(21/04/22 06:42)



#1 Adeu

(21/04/22 06:39)