Actualitzada 21/04/2022 a les 06:35

Cultura ha atorgat les subvencions per un pressupost total de 180.000 euros per a 75 projectes culturals. La ministra, Ester Vilarrubla, va concretar ahir que de les 98 sol·licituds presentades per a les subvencions se n’han aprovat un 76,5%, registrant unes xifres superiors a les de l’any passat en la convocatòria “més concorreguda” dels últims anys.