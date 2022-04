Corts cedeix al castellà

Una parella que va ignorar un agent al·legant que no entenia el català i que no es va voler identificar va seure ahir al banc dels acusats.

El Tribunal de Corts va acollir ahir el judici íntegrament en castellà d’una parella que resideix al país des de fa sis anys però que no parla ni entén el català. Els fets pels quals se’ls jutja –la vista es va suspendre per incompareixença d’un testimoni– van començar precisament perquè van recriminar a la policia que els parlaven “en un idioma que no entendemos”.



Una matinada del desembre del 2018 la parella caminava sota els efectes de l’alcohol cantant a pulmó. Una patrulla els va demanar que abaixessin el to, però la van ignorar al·legant que no entenien el català. “Nos

