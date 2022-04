Andorra ha rebut 565.812 visitants al març

Actualitzada 21/04/2022 a les 09:42

Andorra ha rebut durant el mes de març 565.812 visitants, dels quals 269.565 són excursionistes (47,6%) mentre que 296.247 són turistes (52,4%), una xifra que suposa un augment total del 178,7% respecte el març de l'any passat, segons l'informe publicat aquest dijous pel departament d'Estadística. En detall, el nombre de turistes incrementa amb un 366%, mentre que el nombre d’excursionistes presenta un increment d’un 93,4%.En comparació a les dades del mes de març de l’any 2021, aquest increment està influenciat per l’entrada de visitants d’altres nacionalitats 88.999 persones (381,3%), els quals presenten un augment tant dels turistes del 535,1% com dels excursionistes amb un increment de 27,3%, seguits pels visitants espanyols (256.468 persones) i dels visitants francesos (220.345) amb un augment d’un 304,5% i 81,9%, respectivament.Respecte al mes de març del 2020 mes en el qual, la Unió Europea havia extremat les mesures per contenir el contagi de la covid-19 i tancava totes les fronteres sota la seva jurisdicció a partir del dia 16 de març del 2020, els visitants presenten un augment d’un 81,3%.En aquesta línia, el Procicat feia públiques noves mesures relatives a la mobilitat, a partir del dilluns 29 de març i fins al didvendres 9 d'abril a la frontera espanyola que implicaven el manteniment del confinament perimetral de tot Catalunya, quedant restringida l'entrada i sortida de persones de la comunitat autònoma, excepte per als desplaçaments justificats.Tot i això, les dades acumulades dels últims dotze mesos, presenten una recuperació en relació al mateix període de l’any anterior amb un augment dels visitants d’un 65,4%. Tant els turistes com els excursionistes augmenten un 141,2% i un 35,4%, respectivament.