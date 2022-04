Vela vol saber en quin punt es troba el procés de transformació digital del Govern

Actualitzada 20/04/2022 a les 06:12

La consellera general socialdemòcrata Susanna Vela ha fet una demanda d’informació sobre el procés de transformació digital del Govern. Segons va informar ahir el PS, Vela ha sol·licitat el pla estratègic de gestió del canvi i formació del personal per a l’adaptació de l’administració a un entorn electrònic, el catàleg de procediment del Govern, el quadre de comandament de les actuacions a realitzar per a la implantació del document electrònic al Govern –s’especifica que la darrera versió coneguda és del 9 de juny del 2020–, les actes de les reunions de la comissió digital de l’executiu i la documentació sobre les normes tècniques de digitalització qualificada i d’arxiu qualificat i la de la norma tècnica d’interoperabilitat. Vela va afirmar que “estem veient que no s’estan complint els terminis que el Codi de l’Administració posava per comptar amb una Administració digital” i que vol aclarir l’estadi de la transformació digital.