Últim dia per inscriure's al dinar solidari de la Universitat d'Andorra

Actualitzada 20/04/2022 a les 06:10

Avui es tanquen les inscripcions per al dinar solidari organitzat per la Universitat d’Andorra. La jornada, que tindrà lloc a la plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria, es durà a terme el 26 d’aquest mes a dos quarts de dues del migdia i s’emmarca dins del Dia de la Universitat solidària d’enguany.L’objectiu de l’activitat és recaptar fons per a l’Associació Andorrana Contra el Càncer (Assandca). Per aquest motiu la Universitat demana una aportació mínima de deu euros per dur a terme la inscripció a l’activitat. Per apuntar-se al dinar cal realitzar la inscripció o bé a la recepció de la segona planta de la mateixa universitat o bé al Centre Cultural i de Congressos Lauredià. En aquesta activitat també col·laboren el comú de Sant Julià de Lòria, així com el centre esportiu de la parròquia.