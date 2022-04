Subvenció de 52.250 euros al Fòrum Nacional de la Joventut

Actualitzada 20/04/2022 a les 19:01

Govern ha aprovat al consell de ministres la subvenció de 52.254,52 euros al Fòrum Nacional de la Joventut (FNJA), segons ha anunciat la ministra Ester Vilarrubla. L'ajut queda regulat per la Llei 39/2014 de l'11 de desembre i es té en compte el "paper cabdal" que desenvolupen les organitzacions juvenils del país, i concrerament el FNJA.En la mateixa roda de premsa Vilarrubla ha informat de l'obertura de la convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a finançar projectes, programes o iniciatives adreçades a la joventut, impulsat per associacions o entitats sense ànim de lucre del Principat. El Govern destacara l'interès social de la iniciativa o el nombre de beneficiaris. Els seleccionats rebran una subvenció de fins al 75% del global del projecte, programa o activitat en funció de la disponibilitat pressupostària de l'exercici en curs. Els interessats poden fer arribar les sol·licituds a partir de la publicació de la convocatòria al BOPA i fins al 25 de maig.El consell de ministres ha aprovat avui la subvenció de 17.000 euros a la Federació de la Gent Gran d'Andorra (FGGPA) en el marc del conveni de col·laboració entre la federació i l'executiu firmat el 2020 segons Govern es comprometia a participar en el finançament del programa d'activitats i serveis de la FGGPA.