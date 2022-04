Govern convoca dues places per metge forense

Actualitzada 20/04/2022 a les 10:48

L'executiu ha fet públic l'edicte per a la cobertura de dues places vacants per al lloc de treball de metge forense adscrites al Departament de Justícia i Interior del Ministeri de Justícia i Interior, al BOPA d'aquest dimecres. Així, la missió del lloc de treball consisteix a oferir a l'Administració de Justícia els serveis de medicina forense, així com auxiliar els Tribunals, la Fiscalia i el Ministeri de Justícia i Interior amb la realització de proves mèdiques. En concret, a aquest lloc de treball li corresponen les funcions d'assegurar el compliment de totes les actuacions de l'Àrea, realitzar peritatges medico-legals a petició de l'Administració judicial dins l'àmbit de la medicina forense, realitzar la recollida de mostres, actuar com a pèrit en judicis i vistes i proporcionar assistència facultativa als detinguts.A l'oferta de treball correspon una retribució anyal bruta de 47.668,52 euros, distribuïda en tretze pagues. Les persones interessades podem presentar la seva sol·licitud amb tota la documentació requerida i els requisits adients fins al dia 4 de maig del 2022. L'hora límit serà la del tancament del Servei de Tràmits d'aquest dia.