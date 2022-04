L'executiu ha autoritzat la residència de 225 ucraïnesos

Actualitzada 20/04/2022 a les 18:14

El Govern ha rebut 240 peticions d'autoritzacions de refugiats d'Ucraïna en el marc de la llei de protecció i acollida temporal a refugiats. Un total de 225 persones ja han obtingut el permís de residència i treball al Principat, segons l'actualització que ha fet aquesta tarda la ministra Ester Vilarrubla.Vilarrubla ha especificat que s'han atorgat 87 ajudes per cobrir les necessitats bàsiques, 67 targetes de prepagament per fer servir a centres comercials, 79 targetes de transport públic i 54 targetes d'Andorra Telecom per a cada nucli familiar. Pel que fa al nombre d'infants escolaritzats, les xifres segueixen com en l'última actualització a causa del període de vacances escolars. D'aquesta manera, hi ha 62 alumnes escolaritzats, 38 al sistema andorrà, 20 al francès i 4 a l'espanyol.En referència al topall de 250 refugiats fixat pel Govern, la ministra ha apuntat que quan arribi el moment s'analitzarà si cal modificar la xifra, "depenent de com evolucioni la situació a Ucraïna".