Actualitzada 20/04/2022 a les 06:35

La parròquia celebrarà la Fira de Sant Jordi per primer cop després de molts anys a la plaça de la Germandat per tal de guanyar espai, segons va informar ahir la cònsol menor, Mireia Codina, que va asse­nyalar que el canvi d’ubicació “permetrà fer les activitats al Centre Cultural en cas de mal temps”. La llibreria La Trenca muntarà una parada i assumiran l’organització de la signatura de llibres per part dels autors locals.