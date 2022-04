FEDA registra un sobrecost de 10 milions d'euros pel preu de l'energia

Actualitzada 20/04/2022 a les 19:17

Entre els mesos de gener i març FEDA va pagar entre 10 i 12 milions d'euros de més en les compres d'energia a tercers. "El mercat del gas i l’electricitat estan molt tensionals i els nostres veïns ho estan patint de manera molt greu" ha assegurat el director general de FEDA, Albert Moles en la Comissió legislativa d’Economia al Consell General. Per la seva banda, Sílvia Calvó, ministra de Medi Ambient, ha afegit que "la pujada dels preus de les tarifes no és quelcom que fem de bon grat. Ningú esperava que hi hauria una guerra amb totes les conseqüències que ha tingut". Marta Suñé, directora financera de FEDA ha comentat que tot i que ha augmentat el cost de compra a l’exterior, l’increment tarifari els darrers 10 anys ha estat el menor dels països del nostre entorn i actualment les tarifes valen una tercera part que a Espanya i la meitat que a França.