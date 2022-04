ElRubius sospita que Riot Games podrien ser els responsables dels ciberatacs

Actualitzada 20/04/2022 a les 13:12

El youtuber ElRubius, instal·lat a Andorra, sospita que l'empresa organizadora de tornejos d'esports electrònics, Riot Games, podrien ser els responsables dels ciberatacs que ha patit el Principat en els darrers messos. L'streamer diu que li va arribar "una filtració de la deep web o alguna cosa així" on s'apuntava a Riot Games com els causadors dels problemes de connexió. "Són atacs tan massius que ha d'haver-hi algú amb molts diners al darrere", diu ElRubius en un directe, emulant a què els causants dels ciberatacs han de tenir afany de competència.Segons explicat l'streamer, la nit en què va tenir lloc el gran atac a la xarxa d'Andorra Telecom a finals de gener, quan alguns dels youtubers establerts al Principat es trobaven retransmeten a Twitch un campionat anomenat SquidCraft Games, Riot Games organitzava un torneig del joc League of Legends (LoL). "És molta casualitat", argumenta, afegint que, tot i això, "no diu que siguin ells". "És normal que al final estigui conspiranoic", conclou el youtuber, dient que altres atacs a la xarxa andorrana també han coincidit amb esdeveniments organitzats per Riot Games.