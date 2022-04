El Superior confirma que s'han vulnerat els drets de la nena del vel

Actualitzada 20/04/2022 a les 13:46

El Tribunal Superior ha comunicat avui a les parts afectades que la prohibició del Govern a accedir a l'escola andorrana amb el vel islàmic vulnera els seus drets constitucionals pel que fa a la llibertat religiosa i al dret a rebre una educació. La sentència es desentén dels arguments de la Fiscalia i desestima el recurs del ministeri d'Educació contra la primera decisió de la Batllia.El Superior defensa que només es podia vetar l'accés de l'escola a través d'una llei qualificada que en aquell moment no existia i que ara està pendent de ser ratificada pels Coprínceps per poder entrar en vigor. La nena té dret a rebre una indemnització i la sentència no obliga el Govern a pagar els costos. De moment, la nena i el seu germà bessó reben classes particulars al domicili.