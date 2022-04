El Servei d'Ocupació baixa a 402 aturats

Actualitzada 20/04/2022 a les 18:49

El nombre d'inscrits al Servei d'Ocupació d'Andorra (SOA) a finals del mes de març del 2022 és de 402 persones, el que suposa una davallada del 2,4% respecte al mes anterior quan hi havia 412 persones i una disminució del 69% en comparació amb el març del 2021 quan hi havia 1.296 persones. Així ho ha explicat la ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres.D'altra banda, segons les darreres dades del SOA, es constata que el nombre total de llocs de treball oferts a final del març és de 1.474. Una xifra que representa una baixada respecte al mes anterior del 16,7%, quan s’oferien 1.770 llocs de treball, i un augment del 203,3% respecte el març del 2021 (quan hi havia 486 llocs oferts).Pel que fa a l’ajut per desocupació involuntària, 27 persones percebien al març la prestació. Aquesta és la mateixa xifra que les dades registrades el mes anterior en relació amb la desocupació involuntària (27 persones).