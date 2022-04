El SAAS busca un infermer i dos farmacèutics

Actualitzada 20/04/2022 a les 11:23

El Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha acordat procedir a la cobertura d'una plaça vacant a jornada completa d’un/a infermer/a adscrita a l’Àrea Ambulatòria del SAAS, motiu pel qual es convoca un procés de selecció per proveir aquesta plaça, segons s'ha fet públic al BOPA d'aquest dimecres. Així mateix, s'ha convocat un procés de selecció per ocupar dues places dintre de la plantilla orgànica del SAAS de Farmacèutics especialistes en Farmàcia Hospitalària pel Servei de Farmàcia adscrites a la Direcció Assistencial del SAAS. D'altra banda, el Servei Andorrà d’Atenció Sanitària vol procedir a la cobertura d’una plaça vacant dintre de la plantilla orgànica del SAAS de Tècnic/a en Farmàcia pel Servei de Farmàcia adscrit a la Direcció Assistencial del SAAS.Les persones interessades han de presentar una carta de motivació, acompanyada de currículum vitae, títols compulsats i documentació acreditativa de l’experiència a l’Àrea de Persones del Centre Hospitalari Andorrà (Carrer Manel Cerqueda i Escaler, núm. 4-6, 1er pis, Escaldes-Engordany) dintre del termini màxim de 14 dies naturals a partir de la data de publicació d’aquest edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Exceptuant per la sol·licitud de plaça d'infermer que s'ha de presentar dins el termini màxim de 10 dies naturals.