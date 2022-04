El quart comboi de la Creu Roja sortirà dissabte amb 14 tones de material

Actualitzada 20/04/2022 a les 12:21

La quarta missió d'ajuda humanitària de la Creu Roja per a Ucraïna sortirà el dissabte a les 5 de la matinada des del Principat per fer arribar als afectats pel conflicte 14 tones de material repartits en 32 palets. El comboi estarà format per un tràiler i un vehicle de suport. El destí serà un cop més la ciutat polonesa de Lublín i aquest cop hi viatjaran set persones, tres xòfers per al tràiler, un intèrpret, dos conductors per al vehicle de suport i un delegat de la Creu Roja, ja que "en el tercer comboi es va trobar a faltar un intèrpret i un xofer addicional per fer el viatge sense parades", expliquen des de la Creu Roja. Preveuen que el comboi arribi a Lublín el diumenge a finals de tarda. D'altra banda, des de la Creu Roja avancen que ja estan treballant en un cinquè i, segurament, "últim" comboi.