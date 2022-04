El preu anual del transport escolar s'abarateix a 90 i 180 euros

Actualitzada 20/04/2022 a les 18:23

La ministra d'Educació Ester Vilarrubla ha anunciat en la roda de premsa posterior al consell de ministres l'obertura del període d'inscripció del transport escolar per al curs vinent, amb uns preus lleugerament inferiors als d'enguany. Concretament, el preu per un viatge diari serà de 90 euros a l'any, i de 180 euros per dos viatges al dia. Fins ara el preu era de 107,88 i 215,76 euros respectivament. Aquest abaratiment és causat per l'aplicació de la subvenció complementària del 3,32% del Fons Verd de la llei d'impuls de la transició energètica, que se suma a la subvenció habitual del 80% que ja assumia el Servei de Transport Escolar.Aquesta doble subvenció s'aplicarà a les sol·licituds que es presentin entre el 28 d'abril i l'1 de juliol, mentre que per a les que es facin fora de termini -a partir del 4 de juliol- el preu serà 161,82 euros per un viatge diari i de 323,66 euros per dos viatges al dia. Els pagaments es poden fer en una sola quota o trimestralment. A més, les famílies poden demanar la beca per als ajuts per al transport escolar.El transport escolar s'adreça als alumnes d'ensenyament maternal, primera ensenyança, segona ensenyança -a partir d'un radi d'un quilòmetre del centre escolar- i per als alumnes d'estudis postobligatoris de batxillerat i formació professional que no tinguin accés a línies de transport públic.