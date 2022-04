El PS demana agilitzar els tràmits per a crear societats

Actualitzada 20/04/2022 a les 13:16

El partit socialdemòcrata ha demanat aquest matí que s’agilitzin els processos per a la creació d’empreses, tan les que són creades per residents com per a inversos extrangers.La formació vermella entrarà una proposta d’acord al Consell General perquè es modifiqui la legislació vigent per tal que es substitueixin els formularis actuals per declaracions responsables i que els controls siguin a posteriori i no a priori, com és actualment.“S’estan escapant moltes oportunitats per un model obsolet, cal modernitzar-lo i democratitzar-lo”, assegura Pere López en la compareixença d’aquest matí, realitzada conjuntament amb el conseller Joaquim Miró, que ha recordat que “hi ha països com Malta o Estònia que són més competitius en aquest sentit que nosaltres”.D’altra banda, els socialdemòcrates han assegurat, en relació a la recomanació de l’FMI sobre augmentar la inversió pública, que “en moments de crisi és quan més ha d’invertir l’Estar, però per a invertir cal recaptar més”, ha asseverat Miró.