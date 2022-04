Actualitzada 20/04/2022 a les 19:23

El Tribunal de Corts ha celebrat avui la vista oral del judici d'una parella que la nit del 27 de desembre de fa quatre anys es va negar a identificar-se davant la policia. El ministeri fiscal els acusa d'un delicte major de lesions doloses i dels delictes menors d'injúries, resistència i amenaces i demana 12 mesos de presó condicional per a l'home i 10 per a la dona.Els acusats, un home i una dona residents al país, caminaven per l'avinguda Tarragona cap a les tres de la matinada cantant i cridant quan una patrulla de dos agents es va dirigir a ells en català per demanar-los que abaixessin el to. A això, la parella hauria respost "ens parlen en un idioma que no entenem. Que us donin. No ens toqueu els collons" i haurien seguit amb la mateixa actitud, segons van relatar els agents.Al cap d'uns instants, la primera patrulla, acompanyada d'una altra que treballava a la zona, els va interpel·lar de nou i els va demanar els carnets d'identitat, però tots dos es van negar a mostrar-los i també es van resistir a acompanyar-los al despatx. Davant aquesta situació, els quatre agents van requerir el suport d'una tercera patrulla que es va desplaçar a la zona. La negativa dels acusats va culminar amb la detenció de l'home, que hauria desobeït les ordres dels agents i hauria donat un cop a un dels policies. Els agents expliquen que això els va obligar a reduir-lo entre quatre i esposar-lo a terra, mentre els llançava insults com "sou uns gossos". La parella de l'home es va posar nerviosa davant la detenció del seu company i els va cridar "sou uns fills de puta" mentre es llançava sobre els agents. Per aquest motiu, també va haver de ser reduïda i detinguda. En aquest context, els detinguts també haurien cridat que Andorra "és un país feixista, perquè només aneu a pels que no són andorrans". Un cop al cotxe, l'informe policial indica que la dona hauria amenaçat a un agent dient-li: "Si tu em fots la nit, jo et fotré la vida. Sé que tens fills. A Andorra no soc ningú, però ja veuràs a Espanya". La vista s'ha suspès a l'espera d'escoltar el testimoni de l'agent que hauria rebut les amenaces, que avui no ha comparegut perquè està de vacances.Els dos imputats han atribuït els seus actes al consum d'alcohol i han assegurat que aquest comportament no és habitual en ells.