El conseller es refereix a societats que pertanyen a Quim Miró i Jordi Font, encara que aquest treballa per a Daniel Armengol

El president del grup parlamentari liberal, Ferran Costa, no acaba de digerir les informacions i els comentaris polítics que es fan sobre les adjudicacions que reben les seves empreses. La polèmica, lluny d’apaivagar-se, puja de to després que el polític liberal va trucar dimecres passat al conseller socialdemòcrata Quim Miró per avisar-lo que està disposat a fer demandes d’informació sobre empreses vinculades als polítics de l’oposició.



Fonts del PS van confirmar ahir aquesta comunicació, que van preferir no etiquetar ni com a amenaça ni com a intimidació. Simplement es van referir a una actuació “poc afortunada” de Costa, que està convençut