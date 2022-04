Vallnord-Pal Arinsal tanca la temporada amb un augment del 2% dels ingressos

Actualitzada 19/04/2022 a les 12:24

Vallnord-Pal Arinsal va tancar la temporada ahir, dilluns 18 d'abril, complint amb els objectius marcats i aconseguint augmentar els ingressos i l'ocupació de les darreres temporades d'hivern, segons informa el domini en un comunicat. En aquest sentit, l'estació ha comptat amb 491.491 dies d'esquí, un 1% més, i un augment dels ingressos d'un 2% així com la despesa mitjana per client també ha augmentat en un 2%, respecte a l'hivern 2018-2019. EMPA afirma que l'increment de la venda online també ha augmentat un 102%, notant un increment en la reserva de paquets, en lloguers i activitats. En canvi, la facturació en touroperació ha disminuit un 20%.Vallnord-Pal Arinsal recalca que aquesta temporada han pogut obrir un total de 136 dies i que la mitjana d'obertura de les pistes i instal·lacions ha estat del 96%, ja que el sector d'Arinsal va tancar cinc dies per vent i meteorologia. Pel que fa a la producció de neu de cultiu, aquesta temporada s’ha requerit un 21% menys de producció i un 27% menys d'hores, gràcies a les nevades. Així, en total, s’arriba als 299.151 m3 de neu i 1.494 hores de producció.D'altra banda, pel que fa a la restauració també ha aconseguit superar la facturació amb un increment del 4%. L’escola d’esquí que aquest any ha aconseguit xifres similars a la temporada 2018-2019, també ha notat un increment del client directe. Pel que fa a Snowplus, l'escola de neu pels que volen aprendre a esquiar, ha tornat a arribar als 1.000 infants.Ara, l’estació es prepara per l’obertura de la temporada d’estiu amb Vallnord Bike Park la Massana. Aquest any, la temporada d’estiu s’inaugurarà amb l’obertura del Refugi del Comapedrosa el proper 4 de juny, i l’obertura del Bike Park i Mountain Park el 10 de juny. Així mateix, acollirà dues Copes del Món: del 12 al 17 de juliol la Copa del Món UCI de BTT, el 23 i 24 de juliol els Campionats del Món Youth de Skyrace i el 31 de juliol, la Copa del Món Skyrace Comapedrosa.