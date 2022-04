Recital poètic i lliurament de premis del Concurs de Poesia per Sant Jordi

Actualitzada 19/04/2022 a les 11:18

La Sala d'Actes del Centre Cultural la Llacuna d'Andorra la Vella acollirà aquest pròxim 23 d'abril amb motiu de la diada de Sant Jordi, un recital musical i poètic a càrrec de JUR i Lluís Cartes, organitzat pel Departament de Promoció Cultural del Govern i en col·laboració amb l'Ambaixada Francesa a Andorra i la Scène Nationale de Foix et de l'Ariège, segons informa l'executiu en un comunicat. POETES és un recull en un CD de 10 poemes de poetes dels Països Catalans i d'arreu de diferents èpoques i temàtiques que han tocat la sensibilitat de Lluís Cartes per musicar-los i acabar convertint-los en cançons. Per la seva banda, Jur i Julien escriuen textos, componen i toquen cançons inspirades en la seva experiència i la seva sensibilitat des de fa més de dotze anys.Així mateix, fent-ho coincidir amb la Primavera del poetes, també tindrà lloc el lliurament de premis del 25è Concurs de poesia Miquel Martí i Pol. En aquesta edició, segons informa Govern, s'han presentat 15 poemes i 14 reculls. El concurs està dotat d'un premi de 300 euros en la categoria poema i de 1.200 euros en la categoria recull, i hi ha la possibilitat d'atorgar accèssits consistents en un lot de llibres. El jurat d'aquesta edició ha estat format per Roser Calvo, Josep Dallerès i David Esteve.