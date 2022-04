Melilla vol atraure els youtubers instal·lats a Andorra

Actualitzada 19/04/2022 a les 10:58

La Ciutat Autònoma de Melilla va participar en l'esdeveniment Block World Tour Andorra 2022 que es va dur a terme a Sant Julià de Lòria el passat 1 i 2 d'abril. Així, la ciutat va difondre els seus avantatges fiscals tant a autònoms com a empreses que puguin estar interessats a instal·lar-se a la ciutat espanyola, segons informa el mitjà El Faro Melilla. En aquest sentit, el president de la societat pública, Promesa, Jesús Delgado, qui va desplaçar-se a Andorra per donar a conèixer la fiscalitat de Melilla, va assegurar que hi ha especial interès dels youtubers espanyols que tenen la residència fiscal a Andorra envers la fiscalitat de la ciutat espanyola. Així, els creadors de continguts haurien mostrat la seva predisposició per conèixer la ciutat i valorar la possibilitat de traslladar-se a viure allà.En aquesta línia, Delgado assegurava que "competim amb Andorra amb una fiscalitat atenuant, però a favor nostre hi juga que els youtubers prefereixen instal·lar-se a Espanya i tributar al seu país". Entre aquests creadors de continguts hi ha Salvador Verdugo, conegut com a 'Salva' amb més de sis milions de seguidors. A més, el president de Promesa, es va reunir amb el ministre Gallardo amb qui va compartir estratègies per captar aquests creadors de continguts i qui s'hauria mostrat predisposat a trobar acord de col·laboració entre el Principat i la ciutat espanyola.