Una dotació dels bombers amb un camió escala es va desplaçar ahir pels volts de les 14 hores a l’avinguda Tarragona d’Andorra la Vella, a les obres del complex White Angel, després de ser alertats per la policia del risc de caiguda a la carretera d’una protecció de ferro de l’edifici que s’està bastint. El cos de seguretat els va requerir per reforçar la citada protecció, que hauria cedit a conseqüència del fort vent.Per tal de poder dur a terme els treballs, agents de policia i del servei de circulació d’Andorra la Vella van tallar el trànsit rodat en el tram de l’avinguda Tarragona, comprés entre les rotondes de Prada Casadet i de la Comella. Els vehicles es desviaven pels carrers paral·lels.La mateixa constructora s’ha encarregat de solucionar el desperfecte i no hi ha hagut més danys materials, segons van informar els bombers.