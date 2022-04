Actualitzada 19/04/2022 a les 13:15

Crèdit Andorrà obre les inscripcions a les estades formatives d'estiu per a joves estudiants de grau universitat o màster. Els interessats poden formalitzar les seves sol·licituds enviant el seu currículum per correu fins al 3 de juny. Els estudiants del progama tenen l'opció de poder certificar les pràctiques curriculars.Les estades tenen com a objectiu permetre als estudiants completar la seva formació amb l'experiència professional. D'aquesta manera els joves s'integren durant el juliol i agost a les diferents àrees de l'entitat per acostar-se a l'experiència professional en una empresa i aprofundir en el coneixement de la banca i del sector financer.L'entitat va posar en marxa aquesta iniciativa el 1978, i des d'aleshores s'han ofert més de 1.000 places. L'any passat es van incorporar setze joves a aquest programa formatiu remunerat.