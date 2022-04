Alerta per l'augment del cabal dels rius

Actualitzada 19/04/2022 a les 15:53

PRECAUCIÓ ELS DIES VINENTS PER L’AUGMENT DEL CABAL DELS RIUS pic.twitter.com/sb0g3jaxVE — Protecció Civil Andorra (@pcandorra) April 19, 2022

El front que ens afecta des d'aquest migdia deixarà precipitacions️arreu del país fins dijous, tot i que amb algunes intermitències

La neu❄️baixarà puntualment fins als 1.800 metres️demà i pot deixar fins a40 cm als cims d'#Andorra

▶️https://t.co/jkWn0gOPlR pic.twitter.com/jbppUssC17 — Servei Meteo d'Andorra (@MeteoAnd_OECC) April 19, 2022

Protecció Civil alerta de l'augment del cabal dels rius pels pròxims dies. Davant la previsió del Servei Meteorològic de pluges a partir del migdia d’avui fins dijous, Protecció Civil iniciarà el seguiment del cabal dels rius del país mitjançant les estacions hidrològiques, per anticipar-se a possibles crescudes dels rius i afectacions sobre el terreny. En aquest sentit, el departament i Mobilitat demanen precaució a la conducció, ja que la pluja pot fondre el mantell nival i per tant, augmentar el cabal dels rius. Per això demanen que s'evitin les activitats a les lleres dels rius i que es sigui prudent abans de conduir consultant l’estat de les carreteres prèviament, donat que hi poden haver possibles esllavissades provocades per la pluja i el desgel.El servei Meteorològic avisa que el front que afecta el país des d'aquest migdia deixarà precipitacions arreu del territori fins dijous, tot i que amb algunes intermitències. Tanmateix, s'ha activitat un avís per acumulació de pluja. Així mateix, la neu baixarà puntualment fins als 1.800 metres demà i pot deixar fins a 40 centímetres als cims del país.Meteorologia ja avisava des de la setmana passada que a partir d'avui iniciaria la previsió de pluja. Divendres s'espera un dia de transició, amb algunes clarianes i un flux de sud-est corresponent a la part davantera d´una nova pertorbació que afectarà durant el cap de setmana.