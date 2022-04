Detinguts per intentar entrar 49 grams de bolets al·lucinògens

Actualitzada 18/04/2022 a les 12:20

La policia va arrestar tres homes no residents de 29, 31 i 33 anys respectivament, per possessió de 2,3 grams de cocaïna, 4 pastilles (1,9 grams) de metamfetamina, 49,2 grams de bolets al·lucinògens, 9,4 grams d'haixix i 1,9 grams de marihuana, quan intentaven accedir al Principat en un turisme particular. Els fets van tenir lloc el dijous 14 d'abril a les 09:52 hores a la frontera del riu Runer, segons informa la policia al balanç setmanal.El cos va realitzar tres detencions més per delictes contra la salut pública durant la setmana passada. Un d'ells va ser al Tarter, a Canillo el dissabte 16 d'abril a les 19:50 hores quan els agents duien a terme un control a l'aparcament d'un local d'oci i a lloc es va controlar un home resident temporal de 31 anys, per possessió de 34 pastilles d'èxtasi, 4 grams de marihuana i una cigarreta confeccionada amb marihuana.Així mateix, a la frontera del riu Runer, el cos de seguretat va arrestar un home no resident de 28 anys, per possessió d'1 gram de cocaïna, quan accedia al Principat en un turisme el dissabte 16 d'abril a les 21 hores. També al mateix punt fronterer, una dona no resident de 37 anys va ser arrestada per possessió de 0,7 grams de cocaïna, i se li va trobar també 6 grams de marihuana i 5,5 grams d'haixix quan intentava entrar al país el diumenge 17 d'abril a les 12:50 hores.