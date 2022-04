Naturland rep 4.300 visitants per Setmana Santa

Actualitzada 18/04/2022 a les 16:56

Naturland ha superat el miler de visitants diaris aconseguint així el ple d'ocupació durant el pont de Setmana Santa, segons informa el centre en un comunicat. El Centre d'Activitats Outdoor lauredià ha assolit la xifra que s'havia marcat com a objectiu tenint en compte l'oferta disponible actualment a les cotes 1600 i 2000. En aquest sentit, divendres, dissabte i diumenge, es van exhaurir les entrades, a més de registrar elevades xifres de visitants dijous i dilluns.Naturland informa que la major part dels visitants van adquirir les seves entrades online, dies i setmanes abans de la seva arribada, a través de la pàgina web del centre, exhaurint-les els dies més forts, i mostrant una creixent anticipació en l'adquisició d'aquestes. Per altra banda, dijous i dilluns es va registrar una molt bona ocupació, sent finalment 4.300 persones les que han visitat Naturland en aquests cinc dies de pont.El domini lauredià donarà per tancada la seva temporada d'hivern el dissabte 30 d'abril. A partir de l'1 de maig començarà la temporada de primavera, un període durant el qual Naturland continuarà amb la seva oferta d'activitats cada cap de setmana.