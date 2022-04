Les pastisseries tornen a omplir els aparadors de mones de Pasqua amb preus que ronden els 70 euros de mitjana, però que poden arribar fins als 300.

Siguin més tradicionals o més innovadores, les mones de Pasqua van sempre del mateix: dolç i més dolç. Una tradició que els últims dos anys s’havia vist afectada, com totes, per la pandèmia i que enguany ha tornat a la normalitat. “Hem venut des de divendres i en vendrem fins dilluns”, van explicar a la pastisseria Espiga d’Or, d’Andorra la Vella. Aquí preveien vendre al voltant de 300 mones de Pasqua, una xifra que torna a les d’abans de la pandèmia. “Les més tradicionals són les de mantega, tot i que també hi ha sacher, d’ou i de massini”, van