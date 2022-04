La policia deté sis persones per delictes contra la integritat física

Actualitzada 18/04/2022 a les 12:45

El cos de seguretat va arrestar sis persones durant la setmana passada com a presumptes autors de delictes contra la integritat física. En aquest sentit, el primer detingut contra la integritat física en l'àmbit domèstic, es va dur a terme a Encamp el passat dilluns 11 d'abril a les 20.47 hores quan els agents van ser requerits per una problemàtica familiar, on un home resident de 53 anys presumptament hauria agredit a la seva parella i a la filla d'ambdós. Així mateix, l'interessat en tot moment va tenir una actitud poc respectuosa envers els agents interventors.El divendres 15 d'abril es van produir dos arrestaments, per una banda, el d'un home resident de 36 anys hauria agredit a una persona amb un got de vidre a la cara i aquesta presentava una ferida sagnant a la cella i galta esquerra. Segons manifestacions de la víctima i testimonis dels fets l'interessat hauria propinat un cop amb el got gratuïtament. A més, el presumpte agressor presentava un estat d'alcoholèmia important (1,86 g/l), segons informa el cos de policia. Els fets van tenir lloc a Andorra la Vella a les 01:27 hores. L'altra detenció també va ser a la capital a les 17:45 hores quan els agents van ser requerits per una possible agressió de parella. Sobre lloc i en un domicili particular es va constatar que els interessats que havien estat parella, per motius de gelosia s'haurien agredit mútuament. Així, un home i una dona residents de 51 i 35 anys respectivament, van ser arrestats com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic.Una altra detenció va ser la d'una dona no resident de 23 anys, com a presumpta autora d'un delicte contra la integritat física. Els fets van tenir lloc el dissabte 16 d'abril a les 3 hores de la matinada a Andorra la Vella quan, en un local d'oci es va produir una disputa entre tres dones, que va derivar en una agressió per part de la detinguda. Aquesta en un moment donat va llençar una ampolla de vidre, contra una de les dones, que no li va arribar a impactar directament, però li van arribar restes de vidres trencats, ja que es va interposar un altre client de local, que va patir diferents lesions sagnants a la mà i braç dret.El mateix dia a la capital a les 06:05 hores, un home resident de 29 anys, va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic. Es va produir una discussió a la via pública amb la seva exparella, inicialment, i segons manifestacions de la víctima i testimonis deien haver vist un maltractament per part de l'interessat. Posteriorment, va ser alliberat del despatx de policia, ja que segons les seves pròpies manifestacions i les d'un testimoni no quedava clar la seva autoria.