L'hospital obre les instal·lacions a una desena d'especialitats en l'àmbit privat

Un decret del Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS) especifica la desena d’especialitats que poden usar les instal·lacions per a serveis de medicina privada, no convencionada per la Seguretat Social. Es tracta concretament de les especialitats vascular; oral, maxil·lofacial i odontologia; otorrinolaringologia; general i digestiva; oftalmologia; otorrinolaringologia; urologia; medicina estètica i plàstica; traumatologia i cirurgia ortopèdica, i ginecologia i obstetrícia. Des del 2013 que es possibilita que professionals de l’àmbit privat usin les instal·lacions hospitalàries i hi ha unes tarifes associades. Des de l’hospital van assenyalar que ara s’ha ampliat la llista d’especialitats per la demanda de professionals de fer ús dels equipaments quirúrgics del centre, però que aquesta activitat privada en cap cas afecta el servei públic.