Intervenció pel risc de caiguda d'una protecció de ferro

Actualitzada 18/04/2022 a les 16:14

Els bombers s'han desplaçat aquest migdia a l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella davant l'avís de la policia. El cos de seguretat els ha requerit per reforçar una protecció de ferro de les obres del nou complex White Angel que s'està construint a la via. Sembla que a causa del fort vent l'estructura ha cedit i hi havia el risc que caigués a la carretera. Els agents han tallat l'accés al trànsit rodat durant una hora per assegurar la zona del tram afectat, de l'avinguda de Tarragona fins a la rotonda de Prada Casadet i també la de la Comella, fent desviar els vehicles pel carrer contigu.A lloc s'hi ha desplaçat una dotació de bombers amb un camió escala. La mateixa constructora s'ha encarregat de solucionar el desperfecte i no hi ha hagut més danys materials, segons ha informat el cap de guàrdia.