Els bombers rescaten un excursionista ferit arran d'una caiguda a Canillo

Actualitzada 18/04/2022 a les 06:33

El cos de bombers va haver d’actuar ahir al vespre en l’evacuació d’una persona que va resultar ferida durant una excursió a la zona del camí de Sant Miquel de Prats, a la parròquia de Canillo. Els fets es van produir al voltant de les vuit del vespre. Va ser a aquella hora quan el cos de bombers va rebre l'avís i va activar el dispositiu necessari per dur a terme l’evacuació de l’excursionista. A la zona de l’accident s’hi van desplaçar una dotació del cos i el Servei Urgent Mèdic (SUM). A més, també va ser necessària l’activació de l’helicòpter del cos de bombers per a l’evacuació del ferit a l’hospital.La lesió s’hauria provocat després que l’excursionista caigués d'una paret de la zona per on realitzava la ruta; la caiguda li va provocar una fractura de la tíbia i el peroné. Va ser traslladat a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on va quedar ingressat, segons va informar el cap de guàrdia del centre sanitari.