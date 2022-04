Arrestada per llogar apartaments turístics sense coneixement del propietari

Actualitzada 18/04/2022 a les 12:21

Una dona resident temporal de 33 anys va ser arrestada al Pas de la Casa com a presumpta autora d’un delicte patrimonial, segons informa el cos de policia. La interessada que realitza la gestió d’entrades i sortides d’uns apartaments turístics, va llogar tres d’ells sense el coneixement del seu propietari i en aquesta operativa s’hauria lucrat de 900 euros. Els agents la van detenir el passat divendres 15 d'abril a les 18.50 hores.Aquesta no va ser l'única detenció efectuada pel cos de policia, ja que durant la darrera setmana, de l'11 al 17 d'abril del 2022, els agents van procedir a la detenció de 32 persones. Concretament, sis pels presumptes delictes contra la salut pública, un contra el patrimoni, dinou contra la seguretat del trànsit i sis per altres delictes.