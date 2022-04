Retencions de sortida per Espanya

Actualitzada 17/04/2022 a les 12:47

El departament de Mobilitat alerta de cues de sortida a la carretera general 1 del Principat per la frontera hispanoandorrana que s'estan donant des de les 10.30 hores. Les retencions estan sent constants i de manera intermitent aquests dies de Setmana Santa tan d'entrada com de sortida al país. De fet, les cues ja van començar a registrar-se dijous.



#TrànsitDens CG1 - Sortida del Principat per la frontera hispanoandorrana. — Mobilitat Andorra (@Mobilitat_AND) April 17, 2022

En aquest sentit, el dispositiu especial per augmentar la fluïdesa del trànsit durant el període de vacances de Setmana Santa es va posar en marxa el dissabte passat, però Mobilitat preveia que el pic d'entrades i sortides de vehicles fos entre el dijous i el dilluns. Concretament, la previsió estimava que la sortida nacional seria més intensa dijous entre les sis i les nou de la nit, i l'entrada de les nou del matí a les dues del migdia al llarg de tot el cap de setmana.