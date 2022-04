La defensa al·lega que no pot pagar un deute perquè li’n van executar altres pendents

La defensa de l'advocat inhabilitat Josep Parramon al·lega en el recurs que va presentar per evitar l'ingrés a la presó del seu client que aquest no ha pogut fer front al deute que se li reclama en part per les execucions que ha patit dels saigs: explica que el mes de novembre de l’any 2018 va voler efectuar el pagament de tot l’import abans de la vista oral de la causa, però els saigs van procedir a executar una sèrie de deutes civils.



El seu advocat, Emili Campos, argumenta que els saigs van prioritzar els seus embargaments executius en perjudici de